Finisce in tragedia! | Messi ritira la squadra | il dramma al Maracanà | Video

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ci ha pensato Nicolas Otamendi, con un gol al 63', a dare i tre punti all'Argentina in casa del Brasile allo stadio Maracana di Rio de Janeiro. L'Albiceleste è riuscita a ripartire dopo il k.o. interno contro l'Uruguay, ma la tensione sugli spalti non è mancata. Tensione che si è trasformata in violenza da parte degli agenti di polizia brasiliana, che, prima della partita, hanno caricato alcuni tifosi argentini provocando persino la reazione di Leoe compagni. Tra questi anche il “Dibu” Martinez, che ha addirittura cercato di colpire le forze dell'ordine saltando dal campo verso gli spalti e tentando di dare un pugno. Il tentativo iniziale die compagni era di calmare la lite sugli spalti, che purtroppo non si è placata prima di diverso tempo. La lite nata tra entrambe le tifoserie: gli agenti intervengono coi manganelli La partita più ...