Finals Coppa Davis 2023 | Djokovic è pronto a guidare la Serbia | “Uno dei miei più grandi obiettivi stagionali”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “Non potrei essere più felice del modo in cui ho giocato in semifinale e finale a Torino, quindi spero di portare questa energia e questo livello di prestazione in. È l’ultima settimana della stagione, quindi è necessario l’ultimo sforzo da parte di tutti noi, ma laè uno deipiùdella stagione e spero di poter contribuire alla vittoria”. A pochi giorni dal trionfo a Torino, Novakla suaverso il successo anche ina Malaga. Il serbo ha poi espresso alcune critiche al format di un torneo che da quattro anni si tiene in Spagna. “Quattro anni di fila sono troppi, secondo me – ha sottolineato -. Questa ...