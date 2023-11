Finali di Coppa Davis | l’Italia con l’Olanda per l’esordio | Sinner in singolo e doppio

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Malaga – E’ tutto pronto a Malaga per il debutto deldel Tennis Maschile alledella. Si comincia dai quarti di finale, in cui gli Azzurri dovranno incontrare e battereper proseguire il Torneo. Jannikgiocherà sia inche ine in queste ultime ore, Capitan Volandri sta decidendo chi affiancare all’altoatesino, secondo alle Finals di Torino. Simone Bolelli oppure Lorenzo Musetti in ballottaggio. Tra di essi Matteo Arnaldi sembra essere in pole position per l’altro match individuale del. Il passaggio del turno è fondamentale e darà modo, eventualmente, di recuperare dall’infortunio al Torneo di Metz di Lorenzo Sonego. Se gli Azzurri supereranno il turno ...