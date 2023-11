Filippo | Volevo togliermi la vita ma non ho avuto il coraggio di farlo

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 novembre 2023) AGI -Turetta ha raccontato ai poliziotti tedeschi che lo hanno arrestato di avere pensato "più volte di farla finita" nel corso della sua fuga ma di non avereildi. Questa la dichiarazione messa a verbale: "Ho ammazzato la mia fidanzata, ho vagato questi sette giorni perchè cercavo di farla finita, ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono buttato un coltello contro la gola ma non hoildi farla finita". Il 22enne si è consegnato mani in alto ai poliziotti. Il presidente del Tribunale tedesco di Naumburg ha dato il via libera alla consegna all'Italia diTuretta, il 22enne accusato di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. In un comunicato il magistrato ha affermato ...