Filippo Turetta | la confessione | «Volevo uccidermi | ma non ho avuto coraggio» Il coltello | il sangue nell' auto e l' arresto

Omicidio Cecchettin, Turetta confessa: "Ho cercato più volte di farla finita ma non ho avuto il coraggio"

Il legale: "Non escludiamo una perizia psichiatrica". Ha confessato di aver ucciso Giulia Cecchettin,, il ragazzo di 22 anni attualmente in arresto al supercarcere di Halle, in Germania, in attesa dell'estradizione in Italia, dopo una fuga durata più di una settimana. Agli inquirenti, ...

Giulia Cecchettin 'ha lottato 25 minuti', chiesta la consegna di Filippo Turetta. Il gip: 'Può uccidere altre donne' - Notizie ... Agenzia ANSA

Giulia Cecchettin, Turetta: "Ho pensato di farla finita". Germania concede l'estradizione Sky Tg24

Giulia Cecchettin, Turetta era sporco di sangue: «Ha confessato in inglese». Funerali a Saonara, ma non c'è la data

La data non è ancora fissata ma è già stato deciso che i funerali di Giulia Cecchettin si celebreranno a Saonara, piccolo centro padovano dove la 22enne è cresciuta ...

Omicidio Cecchettin, Turetta confessa: "Ho cercato più volte di farla finita ma non ho avuto il coraggio"

Il legale: "Non escludiamo una perizia psichiatrica". Ha confessato di aver ucciso Giulia Cecchettin, Filippo Turetta, il ragazzo di 22 anni attualmente in arresto al supercarcere di Halle, in Germani ...