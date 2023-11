Filippo Turetta | la confessione nel verbale della polizia tedesca | «Ho pensato di farla finita | non ho avuto il coraggio»

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il giovane accusato per l’omicidio volontario aggravato di Giulia Cecchettin, la sua ex fidanzata trovata morta sabato scorso, e le parole agli investigatori in Germania che lo hanno fermato

Filippo Turetta: 'Ho ucciso la mia fidanzata, non ho avuto il coraggio di togliermi la vita'

Voleva farla finita, c'ha provato più volte - dice - ma poi non ha trovato il coraggio., accusato di omicidio volontario aggravato e di sequestro di persona dopo l' uccisione di Giulia Cecchettin , ha raccontato alla polizia tedesca di aver cercato 'più volte di farla ...

Turetta says didn't have courage to kill self

(ANSA) - ROME, NOV 22 - Filippo Turetta, a 22-year-old biomedical engineering student accused of murdering his 22-year-old ex girlfriend and course mate Giulia Cecchettin near Venice last week, said ...

