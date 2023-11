Filippo Turetta | la confessione nel verbale della polizia tedesca | «Ho pensato di farla finita | non ho avuto il coraggio»

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il giovane accusato per l’omicidio volontario aggravato di Giulia Cecchettin, la sua ex fidanzata trovata morta sabato scorso, e le parole agli investigatori in Germania che lo hanno fermato. Spunta un audioragazza: «Non lo sopporto più»

Giulia Cecchettin, l'audio in cui parlava di Filippo Turetta: 'Vorrei sparire dalla sua vita'

Lo diceva in un audio inviato alle sue amiche Giulia Cecchettin 39 giorni prima di sparire ed essere uccisa dall'ex fidanzato. Il contenuto dell'audio è stato anticipato dal tg1 e da ...

Giulia Cecchettin, Turetta: "Ho pensato di farla finita". Germania concede l'estradizione Sky Tg24

Omicidio Cecchettin. Ecco il nuovo video dell'auto di Filippo Turetta: quei minuti passati a guidare senza met ilgazzettino.it

Giulia Cecchettin, Chi l'ha visto: l'auto in giro per 32 minuti, qualcuno l'ha cercata Il giallo della denuncia

Nel corso della prima parte della puntata di Chi l'ha visto, del 22 novembre, la conduttrice Federica Sciarelli e Nicodemo Gentile, avvocato e presidente di Penelope Italia, analizzano ...

Giulia Cecchettin, l'audio in cui parlava di Filippo Turetta: "Vorrei sparire dalla sua vita"

“ Io vorrei non vederlo più, vorrei sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché' mi sento in colpa, ho paura che possa farsi del male in qualche modo”. Lo diceva in un audio inviato alle sue a ...