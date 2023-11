Filippo Turetta | i genitori | «Gli è scoppiata qualche vena in testa | non siamo una famiglia patriarcale»

(Di mercoledì 22 novembre 2023)e quel figlio "irriconoscibile". «Mi sembra impossibile. Ma poi dicono dello scotch, del coltello, non so cosa pensare...forse voleva sequestrarla per non farle dare...

Cecchettin/ 'Filippo Turetta non rischia l'ergastolo: fuori tra 12 anni'

Omicidio Giulia, un giudice esperto di femminicidi svela quanto rischia davveroL'omicidio di Giulia Cecchettin continua a far discutere ed emergono anche i macabri dettagli sulla ferocia di, il suo ex fidanzato accusato del brutale assassinio. Ma ...

Giulia Cecchettin 'ha lottato 25 minuti', chiesta la consegna di Filippo Turetta. Il gip: 'Può uccidere altre donne' - Notizie ... Agenzia ANSA

Le prime parole di Filippo Turetta su Giulia Cecchettin dopo l'arresto in Germania: "Ho ucciso la mia ragazza" Virgilio Notizie

Filippo Turetta, i genitori: “Non siamo una famiglia patriarcale, giudizi inutili in questo momento”

I genitori di Filippo Turetta, il 22enne che ha ucciso Giulia Cecchettin, sono tornati a manifestare il loro shock per quanto accaduto. I genitori di Filippo Turetta non riescono a credere all’incubo ...

I genitori di Filippo Turetta: “Non siamo una famiglia patriarcale”

A dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, i genitori di Filippo Turetta, Nicola ed Elisabetta. Il 22enne è in carcere in Germania per l'omicidio di Giulia Cecchettin, in attesa ...