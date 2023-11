Filippo Turetta | “Ho cercato di farla finita ma non ho avuto il coraggio Ho provato a schiantarmi contro un ostacolo e mi sono buttato un coltello contro la gola”

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Arrestato dai poliziotti tedeschi per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin,ha immediatamente ammesso di essere lui l'omicida, aggiungendo: "Hodima non hoil. Houne miuncon

Filippo Turetta : «Volevo uccidermi - ma non ho avuto coraggio». Il coltello e il sangue nell'auto : così è stato arrestato

Giulia Cecchettin - Filippo Turetta : “Volevo uccidermi - ma non ho avuto il coraggio”

LA RIFLESSIONE - Rav Somekh: Violenza di genere, violenza degenere

Siamo rimasti tutti costernati dinanzi al caso di Giulia Cecchettin e, i due giovani veneti protagonisti di un recente, terribile fatto di cronaca nera. Lui è accusato di aver ucciso a coltellate l'ex fidanzata nel giorno in cui lei avrebbe dovuto ...

Giulia Cecchettin, Turetta: "Ho pensato di farla finita". Germania concede l'estradizione Sky Tg24

Omicidio Cecchettin. Ecco il nuovo video dell'auto di Filippo Turetta: quei minuti passati a guidare senza met ilgazzettino.it

Giulia Cecchettin, Turetta era sporco di sangue: «Ha confessato in inglese». Funerali a Saonara, ma non c'è la data

La data non è ancora fissata ma è già stato deciso che i funerali di Giulia Cecchettin si celebreranno a Saonara, piccolo centro padovano dove la 22enne è cresciuta ...

Omicidio Cecchettin, Turetta confessa: "Ho cercato più volte di farla finita ma non ho avuto il coraggio"

Il legale: "Non escludiamo una perizia psichiatrica". Ha confessato di aver ucciso Giulia Cecchettin, Filippo Turetta, il ragazzo di 22 anni attualmente in arresto al supercarcere di Halle, in Germani ...