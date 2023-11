Fifa | Hope Sogni sfida Gianni Infantino | è una candidata donna creata con l’intelligenza artificiale

(Di mercoledì 22 novembre 2023)è da poco stato rieletto come presidente dellafino al 2027, forte del fatto che non ci siano stati rivali per la poltrona di numero uno del calcio mondiale. E un’alternativa allo svizzero pare non profilarsi nemmeno nei prossimi anni, tanto che in molti pensano a una ulteriore rielezione fino al 2031. Eppure, in Inghilterra un’alternativa potrebbe esserci, se solo non fosse reale ma inventata. Si tratta di una, si chiama, ambisce a essere la decima presidente della, la prima di sesso femminile, con un programma progressista. Troppo bello per essere vero, e infatti non è vero, visto che è realizzata cone non è una persona in carne e ossa. Lo rivela il Guardian, ...

Mondiali, la fascia della discordia: Bufera sulla Fifa, sotto accusa anche chi ha accettato il regolamento

...One Love hanno deciso di fare un passo indietro e di accettare sotto costrizione il protocollo,... #BeActive #BringTheMoves Third - place and Final: Football Is Joy, Passion,, Love and Peace ...

Hope Sogni, candidata alla Fifa contro Infantino. Ma non esiste: è ... Dire

Meet the AI-created football expert aiming to teach Infantino a lesson The Guardian

No Haaland, so Euro 2024 could give Ronaldo, Kane & Mbappe the advantage in the race for Ballon d'Or

While Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Kylian Mbappe and Romelu Lukaku have the chance to extend their goal-scoring records and legacies at Euro 2024, Haaland will likely be on vacation after Norway's ...

Hope Sogni: The AI-generated candidate standing to become FIFA president

The AI-generated candidate standing to become FIFA president - The hypothetical campaign has been launched to shine a light on "a century of misogyny" at the top of the game ...