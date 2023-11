(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, in provincia di Napoli, nel concorso deldi martedì 21 novembre. Nella località campana, come riporta Agipronews,con un “9 Oro” in un’estrazione frequente. Da segnalare poi due vincite, da 6.500ciascuna, centrate a Napoli. L’ultimo concorso delha distribuito 26,5 milioni di, per un totale di oltre 3,3 miliardi da inizio anno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

FOTO/ Dal Golfo a Torre del Greco: Napoli e il Vesuviano incantano in versione Disney

Dal golfo partenopeo passando per, Torre del Greco ed Ercolano : i principali centri del ... i Quartieri Spagnoli ricchi di colori e vivacità e San Gregorio Armeno illuminata a. Ma ci ...

Festa a Pozzuoli, vinti 50mila euro col 10eLotto anteprima24.it

Lotto e 10eLotto, festa a Napoli e Pozzuoli: vinti oltre 80mila euro Internapoli

Grossa vincita a 10 e lotto: la fortuna bacia la provincia di Napoli

Festa a Pozzuoli, in provincia di Napoli, nel concorso del 10eLotto di martedì 21 novembre. Nella località campana, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro con un “9 Oro” in un'estrazione frequente ...

“Non i bambini” in 1000 a piazza del Plebiscito per dire basta ai diritti violati

Piccoli in piazza per gridare forte i propri diritti e farli sentire lontano, là dove ci sono le bombe, ma anche vicino per farli diventare realtà nella vita di tutti i giorni. Circa 1000 bambini in p ...