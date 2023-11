Femminicidio | Valditara | “Scuola pronta a scendere in campo”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 22 novembre 2023) In merito all’argomento relativo alè intervenuto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe. Quest’ultimo ha rilasciato una intervista al quotidiano “Il Mattino” Nella giornata di ieri, precisamente alle ore 11, tutte le scuole italiane non hanno svolto un minuto di silenzio: ma un minuto di rumore. Quello che ha espressamente chiesto la sorella di Giulia Cecchettin, Elena. Non un segnale, ma qualcosa di più per dire la propria contro il. Un triste ed orribile fenomeno che non ha alcuna intenzione di fermarsi nel nostro Paese. Da quest’anno sono 107 le donne che sono state uccise. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe(Ansa Foto) Notizie.comIn merito a quanto è accaduto pochi giorni fa, con il ritrovamento del cadavere della studentessa 22enne, sono arrivate le parole da parte ...