Femminicidio Cecchettin | tribunale tedesco concede estradizione Turetta

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ilregionale superiore di Naumburg ha dato il via libera all'di Filippoin Italia. Il 22enne, arrestato in Germania e al momento rinchiuso nel carcere di Halle, è accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia. Intanto, l'avvocato del 22enne, Emanuele Compagno, ritiene che una perizia psichiatrica possa essere utile per valutare la capacità di intendere e di volere del suo assistito. "È molto presto per pensarci, però è ovvio che se ce ne sarà bisogno, lo faremo. Questo tipo di aspetto va indagato perché nessuno finora aveva avuto alcun sospetto su Filippo, un ragazzo descritto da tutti, anche dai genitori, come dedito allo studio, allo sport, un ragazzo d'oro che aiutava gli altri". Intanto ieri, la Procura tedesca ha fatto sapere chepotrebbe essere ...

All'indomani del femminicidio di Giulia Cecchettin - la Giornata contro la violenza sulle donne ha un sapore particolarmente acre. Ecco le iniziative per celebrarla - tra scarpe e panchine rosse - numeri utili da ripetere e ripetere e un cambio di mentalità profondo che non può più aspettare

Emma Bonino: "È ora che i maschi scendano in piazza e si assumano le proprie responsabilità"

La leader di +Europa ed ex ministra Emma Bonino invita i maschi a scendere in piazza per assumersi le proprie responsabilità. E sul dibattito nato dopo ildi Giuliadice che quello che si vede "io non lo chiamerei patriarcato. Io la chiamo solo supremazia del maschio che è una cultura persistente secondo la quale le donne in ...

Il femminicidio di Giulia Cecchetin e il patriarcato

Il patriarcato. Per la sociologia è il tipo di sistema sociale in cui gli uomini detengono in via primaria il potere e predominano in ruoli di guida politica, autorità morale, privilegio sociale e ...

Filippo Turetta, i genitori: “Non siamo una famiglia patriarcale, giudizi inutili in questo momento”

hanno sottolineato come il patriarcato sia la matrice di ogni femminicidio (a partire dalla sorella della vittima, Elena Cecchettin). “Non siamo talebani. Non ho mai insegnato a mio figlio a ...