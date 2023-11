Femminicidi | violenza sulle donne e gender gap | per un 25 novembre consapevole

Leggi su tuacitymag

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Stiamo per essere travolti, come ogni anno, dalla solita valanga retorica che ogni anno ci aspetta il 25sulla. Quest’anno la ricorrenza della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellaè stata purtroppo preceduta dalo numero 105, quello di Giulia Cecchettin che per efferatezza e spietatezza e anche perché maturato tra giovanissimi ha lasciato sbigottita l’opinione pubblica. Purtroppo però la realtà è che, non si fa in tempo a piangere Giulia, che di donna uccisa ne arriva un’altra all’attenzione delle cronache, mentre il magma sempre ribollente di violenze e abusi di genere è talmente ampio che non sempre si riesce a dare luce a vicende anche enormemente gravi, che l’epilogo del ...