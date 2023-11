Femminicidi | Renzi | ' Sbagliato incolpare tutti gli uomini | penso più all' eclissi del padre'

Violenza - femminicidi - stupri - da Palermo a Caivano. I fatti degli ultimi mesi hanno colpito l'opinione pubblica italiana. Ma anche il New York Times - che ha dedicato un lungo articolo a questa ultima estate di crimini contro le donne - provando a fare luce sulle caratteristiche culturali di questo fenomeno. «L'idea che le azioni o l’abbigliamento delle donne possano scatenare la violenza permea anche i tribunali italiani - dove la sessualità e la violenza sessuale non sono ancora sempre differenziate» scrive la giornalista Gaia Pianigiani. Aggiungendo che «secondo un recente rapporto dell’agenzia nazionale di statistica ISTAT - in Italia è ancora diffusa l’idea che le donne vittime di abusi siano in qualche modo colpevoli di aver provocato l’aggressione».