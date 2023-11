Femminicidi | campagna Cri Sicilia per il 1522 | “Non sei sola | esci dal silenzio”

Leggi su fattidipaese

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Un grande manifesto e un paio di scarpette, entrambi rossi, affissi al cancello di ingresso del comitato regionale della Cri. Anche quest'anno in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, da oggi e sino a domenica prossima tutta la Croce Rossa e il Comitato regionale dellasostengono la lotta contro la violenza sulle donne, promuovendo un’iniziativa dedicata all’informazione e diffusione del, il numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e stalking, attivato nel 2006 dal dipartimento per le Pari opportunità per fare riflettere sull’importanza della prevenzione, ma anche sul coraggio che ogni donna dovrebbe avere nel denunciare chi le fa del male. Il numero '', che richiama il claim 'Non sei...