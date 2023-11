Femminicidi | 107 donne morte da inizio anno | in aumento quelle uccise da partner o ex

Sono 107 le donne uccise da inizio anno - 88 in ambito familiare. 55 i femminicidi commessi da partner o ex

Sale ail numero delle donne uccise dall'inizio dell'anno con l'ultima vittima Rita Talamelli

Nel primo semestre del 2023 sono 59 le donne vittime di omicidio volontario, 31 uccise in ambito familiare, 16 femminicidi

Nell’ultimo anno i femminicidi commessi da partner o ex partner non sono diminuiti, anzi ci sono state due vittime in più. A pochi giorni dall’ennesimo omicidio della 22enne Giulia Cecchettin, uccisa ...