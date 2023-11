Fedez verso l’intervista a Domenica In | torna il sereno con Rai?

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratelloin TV con una nuova avventura? L’indiscrezionepresto varcherà le porte degli studi diIn. O almeno, questo è ciò che afferma Davide Maggio: infatti secondo l’esperto di gossip, ha confermato chepotrebbe essere addirittura registrata questaper mandarla in onda la prossima. Dopo il suo ricovero in ospedale e il rifiuto per la sua intervista a Belve,aveva affermato di essersi messo in contatto con Roberto Sergio, AD di, e di aver trovato dall’altra parte una persona comprensiva e gentile nei suoi ...