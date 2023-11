Fedez Tapiro Striscia | «Morgan? Smentisca o si va in tribunale»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La vicenda diespulso da X Factor continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Nelle ultime ore,ha ricevuto ild'Oro dila Notizia e ha accusato il rapper non solo di aver avuto atteggiamenti violenti nei suoi confronti ma addirittura di essere stato lui a volere la sua epurazione dal talent Sky. E com'era prevedibile Valerio Staffelli ha raggiunto con ild'Oroper sentire la sua versione dei fatti. Inutile dire che il marito di Chiara Ferragni ha smontato le dichiarazioni del musicista, partendo innanzitutto dai motivi per il qualeè stato allontanato da X Factor: "Non è stato mandato via per il 'vaffa' ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a ...