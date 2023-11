Fedez | svelata tutta la verità su Morgan | sta avvenendo in questi minuti

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il rapper ha detto la sua sulla vicenda relativa all’allontanamento dida X Factor. Le sue dichiarazioni sorprendono tutti. Negli ultimi giorni ha fatto decisamente molto scalpore la decisione da parte di Sky di mandare via dada X Factor, programma nel quale il cantante ricopriva il ruolo di uno dei quattro giudici. Secondo molte ricostruzioni le cause di questa drastica decisione sono da attribuire ai numerosi comportamenti (molti avuti in diretta) che il frontman dei Bluvertigo ha avuto nei confronti dei suoi colleghi, su tutti un “vaffa” ad Ambra Angiolini e un commento abbastanza sgradevole nei confronti della depressione di, ma anche nei dietro le quinte. Dopo il suo allontanamento,ha poi rilasciato alcune dichiarazioni dove ha incolpato proprio il marito della Ferragni di averlo di ...