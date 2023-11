Fedez preso d’assalto | parole durissime | “Ricco bastardo” | La sua reazione è da Oscar

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 22 novembre 2023), aggredito pesantemente: “”. Volanopesanti, ma ladel rapper è clamorosa All’anagrafe Federico Leonardo Lucia, ma più comunemente conosciuto come, è uno dei rapper più conosciuti nel panorama musicale italiano. Il talento innato per la musica, ha permesso al cantante di raggiungere il successo grazie a brani diventati delle vere e proprie hit. Fin dall’adolescenza è sempre stato determinato a raggiungere i suoi obiettivi, tanto da abbandonare gli studi per dedicarsi a tempo pieno alla sua grande passione. Sicuramente è stata una scelta ben ponderata e che, a conti fatti, si è rivelata la decisione giusta. La sua notorietà è stata amplificata anche grazie alla sua vita privata e all’amore che da anni lo lega all’imprenditrice ...