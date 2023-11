Fedez a Striscia la notizia | il rapper replica alle dichiarazioni di Morgan

Fedez, tapiro da Striscia: 'Morgan smentisca o andiamo in tribunale'

la Notizia: 'Morgan cacciarlo per dei comportamenti gravissimi' Allora perché Morgan è stato allontanato dalla trasmissionechiarisce: ' Non è stato mandato via per il 'vaffa' ...

Morgan, frecciata a Fedez a Striscia la notizia: "Io non prendo soldi ... Dire

Tapiro a Fedez, 'Morgan smentisca o finisce in tribunale' Agenzia ANSA

Fedez (Tapiro d'oro): "Morgan cacciato perchè ha fatto cose gravissime: smentisca o finisce in tribunale"

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Fedez, dopo le dichiarazioni rilasciate all’inviato del tg satirico da Morgan, che ha accusato il ...

Tapiro a Fedez, furioso contro Morgan: «Smentisca tutto o ci vedremo in tribunale»

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro a Fedez, dopo le dichiarazioni rilasciate all'inviato del tg satirico da Morgan, che ha accusato il ...