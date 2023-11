FC 24 | i candidati al POTM di novembre de LaLiga!

Leggi su imiglioridififa

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Sono stati annunciati i nomi deial premio come giocatore del mese () de LaLiga per il mese di novemre Si tratta di: Griezmann (Atletico Madrid) Ayoze Perez (Betis) Budimir (Osasuna) Borja Mayoral (Getafe) Dovbyk (Girona) E’ possibile esprimere il proprio voto su: https://laliga.easports.com/ La SBC deldi ottobre de LaLiga sarà disponibile su EA FC 24 nel corso delle prossime settimane (la prima data utile potrebbe essere quella di venerdì 1° dicembre) Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 22 settembre