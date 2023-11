Farmaceutica | Kirsten Merck | I giovani prediligono aziende con valori forti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 22 nov. (Adnkronos Salute) - "Nella scelta del luogo in cui lavorare, ile realtà sostenute da, ai quali sono fedeli. Un dato molto importante per, perché da 3 secoli e mezzo siamo un'azienda guidata dai nostri. Credo che le nuove generazioni possano aiutarci a prosperare sotto questo punto di vista". Lo ha detto Jan, Amministratore delegato della divisione Healthcare diItalia, a margine dell'evento 'Mind the gap - Azienda Z - Istruzioni per l'uso', organizzato a Milano da ScuolaZoo, in collaborazione conItalia, Merz Aesthetics e B. Braun. “Crediamo che il tema dell'inclusione positiva sia essenziale per questa generazione - aggiunge- e ...