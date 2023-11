F1 | Shwartzman al posto di Leclerc in FP1 ad Abu Dhabi Red Bull addirittura con due rookie

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Questo weekend Yas Marina ospiterà il Gran Premio di Abu2023, valevole come ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Venerdì molti team saranno costretti a schierare nella prima sessione di prove libere uno o più esordienti, per rispettare il regolamento a proposito delle ore di guida da garantire ainell’arco del campionato. In casa Ferrari, per esempio, Charlesnon disputerà la FP1 lasciando il suo sedile a Robert. Il terzo pilota della Scuderia di Maranello tornerà dunque al volante della SF-23 dopo Zandvoort, quando prese ildi Carlos Sainz nel primo turno di libere del Gran Premio d’Olanda, con l’obiettivo di fare esperienza e raccogliere dati importanti per il team. Il driver russo con licenzia israeliana non sarà però l’unico esordiente a ...