Expo 2030 | la Regione Lazio a Parigi oggi per sostenere la candidatura di Roma

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023), 21 nov 10:12 – (Agenzia Nova) – Lascende in campo aperladiCapitale all’esposizione universale prevista nelnella settimana decisiva prima del voto previsto il 28 novembre. Lo riferisce una nota della, martedì 21 novembre, è infatti in programma nella capitale francese un evento dedicato allaalla presenza dei Delegati Bureau international dessitions per rimarcare i punti di forza del dossier e della Capitale italiana. All’evento interverrà una delegazione regionale, composta da Luciano Nobili, presidente della Commissione speciale...