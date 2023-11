Europarlamento approva sua posizione su regolamento imballaggi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Strasburgo, 22 nov. (askanews) – Con 426 voti a favore, 125 contrari e 74 astensioni, la plenaria del Parlamento europeo hato, oggi a Strasburgo, la suanegoziale sulla proposta diUe riguardante glie i rifiuti da. Il, tra l’altro, introduce nuovi obiettivi di riuso degli, affianco a quelli per il riciclaggio, come modo per ridurre la produzione di rifiuti in quest’area; e vieterà glimonouso in molte aree, soprattutto per confezioni di piccole dimensioni di alimenti e bevande nei settori della distribuzione e della ristorazione. La plenaria, comunque hato molti emendamenti che hanno in parte “ammorbidito” il testo originario proposto ...