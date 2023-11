EURO 2024 – L’Italia è la nazione con più panchine | cinque rappresentative vantano un allenatore italiano

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Oltre alcon Spalletti, anche Ungheria, Belgio, Turchia e Slovacchia possiedono unproveniente dal nostro Paese Luciano Spalletti ce l’ha fatta: grazie al pareggio con l’Ucraina,potrà ufficialmente difendere il proprio titolo in Germania. L’exdel Napoli è arrivato a Coverciano la prima volta lo scorso 18 agosto per sostituire il dimissionario Roberto Mancini, volato in Arabia Saudita. Non è l’unico, però, ad allenare una nazionale al prossimopeo. Altri quattro CT provenienti dal nostro Paese, infatti, siederanno su una panchina ad. Vediamoli nel dettaglio: MARCO ROSSI (UNGHERIA) – Partiamo dall’che sicuramente ha fatto più parlare di se negli ultimi anni, ...