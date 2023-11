Enock Barwuah e Giorgia Migliorati raccontano come ha reagito Mario Balotelli quando gli hanno annunciato che sarebbe diventato zio

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Momento d’oro perNovello, la coppia che si è promessa amore eterno a giugno durante un matrimonio da sogno. Qualche giorno fa insiemecondiviso anche la notizia di una gravidanza che entrambivoluto annunciare sui social attraverso una tenera immagine di un’ecografia. Dopo la festa per l’atteso momento della scoperta del sesso del bebé. La coppia infatti ha organizzato una piccola festicciola in compagnia di amici e parenti per scoprire insieme a loro sestato un maschietto o una femminuccia. Qui, grazie all’aiuto di un amico intimo che ha condiviso uno scatto, abbiamo scoperto che si trattava di un maschietto. Adesso,rilasciato ...

Enock Barwuah festeggia il gender reveal: presente anche Balotelli

Lo scorso sabato è stata una giornata di festa per, che in compagnia del fratello Mario Balotelli ha festeggiato il gender reveal del suo primo figlio. In occasione del grande giorno, erano presenti Francesco Oppini e Andrea Zelletta, ...

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati svelano il sesso del loro primo ... Fanpage.it

Enock Barwuah festeggia il gender reveal: presente anche Balotelli Radio 105

Balotelli, Enock e Giorgia Migliorati svelano il sesso del primo bebè in arrivo: «Molti lo avevano già intuito»

«Quest’anno ho segnato il goal più bello della mia vita». Sono queste alcune delle parole che Enock ha scritto a corredo del video in occasione del gender reveal party.

Enock Barwuah e Giorgia la dolcissima festa per scoprire se è maschio o femmina (Video)

Il video di Enock e Giorgia al party per il loro bebè. Con un pallone scoprono se sarà maschio o femmina Una dolcissima festa per Enock Barwuah e Giorgia Migliorati e come fanno tantissimi genitori in ...