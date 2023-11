Ennesimo colpo di scena nella soap opera turca di Canale 5 | chi vuole uccidere la moglie di Demir?

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Per i protagonisti di Terra amara i colpi dinon finiscono mai. Dopo le nozze saltate tra Fadik e Rasit, nelle prossime puntate della– in onda tutti i pomeriggi alle 14.10 circa su5 – laè tutta per Züleyha,e Ümit. C’è spazio, però, anche per Fikret e Fekeli, che arrivano nuovamente ai ferri corti. Da The Crown a SuburrAEterna: 10 serie da vedere a novembre ...