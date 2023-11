Emma Bonino | “È ora che i maschi scendano in piazza e si assumano le proprie responsabilità”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 novembre 2023): “È ora che iin” Ancheinterviene nel dibattito nato dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Intervistata dal Quotidiano Nazionale, la leader di +Europa afferma: “Io non lo chiamerei patriarcato. Io la chiamo solo supremazia delo che è una cultura persistente secondo la quale le donne in generale sono vittime di qualcuno o comunquetà di qualcuno”. “Questo tipo di violenza deiverso le donne attraversa tutti gli strati sociali. Molti sono ‘bravi ragazzi di famiglie perbene’. Insomma è un fenomeno trasversale, ma anche per questo ho molta compassione per la famiglia di Giulia e altrettanta per ...