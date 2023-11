Elezioni in Olanda | per exit poll vince la destra di Wilders | “Governeremo”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – L'estremalepolitiche in. Il 60enne Geert, candidato premier del Partito per le Libertà (Pvv), secondo gliè stato il più votato nellegenerali conquistando 35 seggi alla Camera su 150. Dopo 13 anni finirebbe quindi l'era Mark Rutte. Circa 13,3 milioni di elettori sono stati chiamati alle urne per scegliere i 150 parlamentari della camera bassa, la Camera dei Rappresentanti. "Non possiamo più essere ignorati", la prima reazione di. Il Pvv non può più essere ignorato dopo la sua "mega vittoria" alledella Camera dei Rappresentanti e sarebbe "molto antidemocratico" se ciò accadesse, "l'elettore non lo accetterebbe", dice ...