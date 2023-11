(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il risultato del voto nei Paesi Bassi, in diretta: nel primol’ultradestra a 35 seggi, staccati liberali e sinistra.

Olanda - seggi aperti per le elezioni legislative

Elezioni in Olanda - urne aperte : finita era Rutte - quadro incerto

Chi è Dilan Yesilgöz - l’erede di Rutte candidata alle elezioni in Olanda

Exit poll in Olanda, l'estrema destra di Wilders è in testa

Il Partito per la libertà di estrema destra, guidato da Geert Wilders, è in vantaggio nellelegislative olandesi.

Elezioni in Olanda, i risultati in diretta | Exit poll: in testa il sovranista Wilders Corriere della Sera

Elezioni in Olanda, exit poll a sorpresa: in testa l’estrema destra di Wilders la Repubblica

Elezioni Olanda, risultati: l'estrema destra di Geert Wilders è in testa. Gli exit poll

«35!!!!!! Il Pvv è il partito più grande». Lo scrive su X il leader dell'estrema destra olandese, Geert Wilders, dopo i primi exit poll delle elezioni in Olanda che vedono il suo 'Partito per la ...

Elezioni in Olanda, avanti l’estrema destra di Geert Wilders

Amsterdam, 22 novembre 2023 – Il Partito per la libertà (Pvv) di estrema destra, guidato da Geert Wilders, è in vantaggio nelle elezioni legislative olandesi. Secondo il primo exit poll, citato dai me ...