Elezioni in Olanda, i risultati in diretta | Exit poll: in testa il sovranista Wilders Corriere della Sera

«35!!!!!! Il Pvv è il partito più grande». Lo scrive su X il leader dell'estrema destra olandese, Geert Wilders, dopo i primi exit poll delle elezioni in Olanda che vedono il suo 'Partito per la ...

