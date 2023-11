Eleonora Daniele travolta da un dramma improvviso | “…mi hanno derisa” | Lacrime a Storie Italiane

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 22 novembre 2023)assiste ad una confessione straziante in diretta: il racconto della collega gela il pubblico di “”. La conduttrice venetaè ormai un punto di riferimento nella scuderia della pubblica emittente, e dal 2013 accompagna le mattinate di milioni di spettatori con il suo format “”. Nel corso dell’ultima puntata la mattatrice ed ex gieffina ha regalato spazio, come di consueto, ai principali fatti di attualità, e ha poi introdotto una parentesi dedicata alle ultime vicissitudini dei concorrenti di “Ballando con le Stelle”. Nell’eterogeneo cast del talent quest’anno spicca anche la giornalista, scrittrice e conduttrice Rosanna Lambertucci, che a 77 anni ha accettato ...