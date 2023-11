Editoria | ' La Ragione' cresce da 8 a 12 pagine e continua a investire

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Da oggi il quotidiano 'La- le Ali alla libertà' lancia numerose importanti novità dall'aumento della foliazione al lancio di una campagna abbonamenti su tutto il territorio nazionale. Per dare ancora più spazio a contenuti e approfondimenti il quotidiano di opinione aumenta del 50% lepassando da otto a dodici. Alle attuali prestigiose firme e all'Academy di giovani talenti che sta formando sul campo i giornalisti di domani si aggiungeranno nuovi contributi dilisti e commentatori su temi più ampi e diversificati. Inoltre da oggi si potrà sottoscrivere un abbonamento alla versione cartacea del quotidiano a soli 9,99 euro al mese (99,99 per l'abbonamento annuale) e ricevere così il giornale direttamente a casa, grazie alla collaborazione con Poste Italiane. Ma non è tutto: è on air su ...