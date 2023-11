“EaT” | domani a Spoleto taglio del nastro e primo spettacolo per l’avvio della quattro giorni con l’Enogastronomia a Teatro

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 22 novembre 2023), 22 novembre 2023 – Cibo e vino che salgono insieme sul palco grazie ad un format innovativo che lega arte culinaria edi, musica e degustazioni dedicati al. Tutto questo sta per andare in scena ancora una volta a, quando da giovedì 23 novembre prenderà il via la 2/a edizione di “Eat, Enogastronomia a”. Fino al 26 novembre la città farà da cornice agli appuntamenti dedicati alcon spettacoli tutti da bere e da mangiare. Aldel, in programma alCaio Melisso alle ore 18.30, interverranno l’assessore allo sviluppo economicoRegione Umbria, Michele ...