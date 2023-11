Easy Roulette | Ancient Egypt e Big Kahuna per fare pratica

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Disponibile in molti casino online, Easyè la versione semplificata del gioco della. Lo scopo del gioco è quello di indovinare il numero dellaen ligne su cui si fermerà la pallina. Easyè una versione semplificata dellaEuropea, che presenta un solo numero zero, offrendo maggiori probabilità di vincita rispetto allaAmericana, che ha il doppio zero “00”. La ruota di Easypresenta numeri dall’1 al 36, con colori alternati di colore rosso e nero, ed il numero 0 di colore verde. La parte superiore della schermata mostra le opzioni di gioco e la sezione utilizzata per le puntate speciali, il centro dello schermo mostra il tavolo delladove si effettua il posizionamento delle puntate ...