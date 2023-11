“È una strage” Incidente choc | bus finisce nella scarpata | 12 morti e 58 feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Bus precipita da un ponte, pesantissimo il bilancio: 12 persone sono morte e 58 sono rimaste ferite. A quanto si apprende il sinistro, che ha coinvolto un bus, si sarebbe verificato a causa di un errore del conducente: si sarebbe addormentato e sarebbe salito sullo spartitraffico per poi cadere dal ponte. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori: corpi sbalzati fuori dal mezzo e finiti sull’asfalto, altri intrappolati tra le lamiere. >“Molti di voi l’avevano già intuito…”. Il volto di Canale 5 aspetta un maschietto: l’annuncio davanti a tanti amici famosi Per alcuni non c’è stato nulla fare. Decine disono stati trasportati negli ospedali vicini e almeno sette di loro sono in gravi condizioni, secondo fonti della sicurezza. Sul caso è stata aperta un’indagine. L’ipotesi è quella di disastro colposo. Messico, bus precipita da un ...