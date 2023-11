È stato annunciato un nuovo sciopero dei trasporti

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Unogenerale deidi 24 ore èproclamato in tutta Italia per il prossimo lunedì 27 novembre. Il ministro deiMatteo Salvini hadi essere impegnato per ridurre al massimo i disagi dei cittadini per l'agitazione che "complicherebbe la ripresa della...

The Last of Us Parte 2 Remastered è stato annunciato!

Grayscale in trattative con la SEC per i dettagli dell'ETF Bitcoin

Inoltre, Grayscale hadi aver siglato un contratto di agenzia di trasferimento e ... Inoltre, il presidente di ETF Store, Nate Geraci, ha evidenziato che il termine 'uplisting' è...

OpenAI annuncia il ritorno di Sam Altman come Ceo. Lui: "Non vedo l'ora di tornare" RaiNews

Sam Altman torna alla guida di OpenAi quattro giorni dopo il suo ... Internazionale

Morgan fuori X Factor: «Fedez ha chiesto il mio licenziamento. Non la passano liscia. Preparate i pop-corn...»

Morgan non è più un giudice di X Factor. È stato licenziato. Un termine che nell'intervista a La Repubblica ripete più volte. E non a caso «sto studiando ...

Inter Miami-Al Nassr: l'ultimo 'Messi contro Ronaldo' non ci sarà

The Last Dance non ci sarà. L'ultimo confronto tra Messi e Ronaldo non andrà in scena, almeno per il momento: ad annunciarlo è stata la società americana. In Arabia avevano annunciato la ...