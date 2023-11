“È piombato dal cielo” Il boato poi il tetto dell’auto sfondato | la scoperta choc della polizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023) C’è davvero grande mistero intorno ad un episodio, verificatosi in questi giorni. Protagonista un’auto, il cuisarebbe stato letteralmenteda un oggetto particolare. E l’ipotesi che sta prendendo piede in queste ore è veramente pazzesca. Tutti stanno provando a capirne di più, ma gli stessi vigili del fuoco sono stati i primi ad esporsi pubblicamente dopo essere stati chiamati sul posto. Sono infatti convinti che possa essersi trattato di qualcosa di quasi unico nel suo genere. Dopo che quest’auto ha avuto il, lache è giunta sul luogo insieme ai pompieri ha trovato questo oggetto misterioso, che dovrà attentamente essere analizzato per arrivare alla soluzione del caso. Anche se c’è una possibilità, che a questo punto sembrerebbe tutt’altro che remota, che a ...