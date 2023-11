È ora di un Consiglio per la sicurezza nazionale anche in Italia?

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 novembre 2023)e Germania sono gli unici Stati membri del G7 a non avere unper la. Ma Berlino, a differenza di Roma, ha almeno recentemente pubblicato una strategia di, definendo i propri interessi nazionali. L’urgenza di correre ai ripari è emersa dalla tavola rotonda organizzata dal Luiss Policy Observatory, diretto da Domenico Lombardi e co-diretto dal professor Giovanni Orsina, per la presentazione del documento “Minacce sistematiche e risposte whole of government: unper laper l’”? di Beniamino Irdi, Head of Strategic and International Affairs presso Deloitte Legal. Sanità, informazione, cyber-spazio e ingerenza esterne sono soltanto ...