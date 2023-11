Dybala | 'Non ci aspettavamo le parole di Scaloni | ma ora mi concentro sulla Roma'

Roma - Tiago Pinto ironizza : «Dybala e Lukaku da noi perchè altri non li volevano…»

Orsi : “Il derby non ha entusiasmato. A Sarri serve un piano B - Dybala e Lukaku ecco di cosa hanno bisogno…”

Roma - la LuPa non morde : la coppia Lukaku - Dybala fatica

Mourinho : «Dybala preferisce non tirare i calci da fermo - il rigore lo ha tirato Lukaku»

Roma - Mourinho : «Renato Sanches e Dybala tornano in squadra - ma non sono in condizioni ottimali»