Due gradi in più di riscaldamento globale | siamo in pieno scenario ‘rana bollita’

(Di mercoledì 22 novembre 2023) E così, questo novembre ha visto raggiungere per la prima volta da quando si fanno le misure i duein più dirispetto alla media del 1850-1900. E’ stato solo per un giorno, ma non è un’oscillazione temporanea; è parte della tendenza alin corso. Se continua così, abbiamo passato alla grande il bersaglio di 1,5in più che era stato stabilito con gli accordi di Parigi del 2015. E rischiamo di passare anche quello dei 2. Dove ci fermeremo? I rischi di questa tendenza sono enormi, non tanto per la temperatura in sé, ma per tutto quello che può generare: fenomeni meteorologici estremi, ondate di calore, siccità, come l’innalzamento dei mari causato dalla fusione dei ghiacciai continentali. Tutte cose che ci potrebbero portare a guai veramente grossi. Nel ...