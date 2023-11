Due Forti Scosse di Terremoto a L’Aquila notizia in aggiornamento

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L'Aquila - Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:00, duedihanno fatto sobbalzare gli abitanti de L'Aquila. L'evento ha destato preoccupazione nella popolazione, portando molti a riversarsi per strada nella zona est della città. Fortunatamente, al momento non sono segnalati danni o problemi gravi. La magnitudo delleè stata stimata a 3.6 per la prima e 3.7 per la seconda, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Entrambe lehanno avuto luogo tra L'Aquila e Lucoli, con la prima registrata alle 17:52 e la seconda un minuto dopo alle 17:53. La profondità stimata è stata di 13 chilometri per la prima scossa e 10 chilometri per la seconda. Gli esperti stanno monitorando attentamente la situazione, ma al momento sembra che la città non abbia riportato danni significativi. La ...