Drammatico incidente lungo la Migliara 48; muore un ragazzo di 21 anni

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Pubblicato il 22 Novembre, 2023 È pesantissimo il bilancio di un gravissimostradale avvenuto questa mattinala48 tra di Sabaudia e Pontinia. Un giovane è rimasto ferito, mentre un altro purtroppo è morto sul colpo. Stando alle prime ricostruzioni, due giovani cittadini indiani a bordo di un’Audi hanno perso il controllo del mezzo sul quale viaggiavano che ha finito la sua corsa all’interno di un fossato, dopo aver colpito un albero a bordo strada. Ad avere la peggio è stato un ventunenne, che ha perso la vita per le ferite riportate, mentre il connazionale è stato trasportato con urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, per le verifiche del caso che dovranno accertare l’esatta dinamica dell0, sono intervenuti ...