Draghi alla conquista d' Europa

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Economia in frenata, tensioni sociali, elezioni imminenti e incerte. È una stagione di fragilità per l’Unione. Così il più politico dei tecnici, sempre al centro nelle partite globali, è di nuovo in gioco. E lo stesso governo di Giorgia Meloni potrebbe trarne vantaggi per l’Italia. Glielo hanno insegnato al «Massimiliano Massimo»: la riflessione è indispensabile per mettere a profitto l’esperienza. È la pedagogia di Sant’Ignazio di Loyola: s’impara in quel liceo tutto fede, silenzio e rigore nella Roma di alto censo, ma di ancor più fermo corredo morale. Lì Marioadolescente - dolorosamente orfano e perciò ancora più bisognoso di certezze - ha formato la sua personalità. Ci s’immagina che l’imprinting dell’economista sia quello della Sapienza, di Goldman Sachs o del mitologico Mit di Boston: non è così. Il Whatever it takes, l’anatema quasi gridato in mezzo ...