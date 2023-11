Dove arriva Sfera non arriva nessuno

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Per GQItalia quello diEbbasta è l'artista musicale dell'anno Il problema delle categorie è che, ogni volta che le assegni, le redigi, le crei, non sono mai durature nel tempo. A un certo punto, nella storia,qualcuno che prende l’etichetta che hai creato, pensando di riuscire con un solo lemma a descrivere perfettamente uno scenario, e in pochi attimi lo distrugge, lo rivoluziona, lo mastica e lo sputa, con sdegno. Gionata Boschetti, trentun anni a dicembre, in arteEbbasta, è uno di questi. Se fosse un personaggio dei fumetti sarebbe Galactus, il Divoratore di Mondi o – più semplicemente – il Distruttore, ovvero colui che prende un universo ben definito, ben costruito, con un suo equilibrio e, semplicemente, lo disintegra. Non lo fa per diletto, né per un mero tornaconto personale, lo fa perché è ...