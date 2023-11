Dopo l' accordo di pace una vittoria della diplomazia Usa il nuovo futuro per il Medio Oriente

Leggi su panorama

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La liberazione degli ostaggi, quella dei prigionieri palestinesi e i giorni di tregua che Israele e Hamas hanno concordato, sono il frutto dell’attivismo diplomatico degli Stati Uniti, del Qatar e dell’Egitto che a sua volta è intervenuto più volte nelle trattative. Joe Biden si è speso molto sia con l’Emiro del Qatar che con Benjamin Netanyahu quando le parti si erano irrigidite una settimana fa, mentre il segretario di Stato Antony Blinken ha sempre mantenuto vivo il dialogo con i Paesi arabi ed in particolare con l’erede al trono saudita Mohammed Bin Salman (MBS) che in questa crisi ha mostrato fino ad ora nervi saldi e la capacità di resistere alle pressioni iraniane che volevano trascinare i Paesiregione nella guerra totale a Israele. Il Governo israeliano non poteva fare altro che trattare con Hamas anche perché è stato sottoposto a forti pressioni a ...