Dopo il femminicidio di Giulia raddoppiate richieste al 1522 numero anti violenza e stalking | 400 telefonate al giorno

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Negli ultimi due giorni,ildiCecchettin, sonoled’aiuto al: dalle 200quotidiane si è arrivati alle 400 con picchi tra 450 e 500 se si considerano anche quelle fatte con chat ed App . A dirlo è Arianna Gentili, responsabile della help line, servizio pubblico promosso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri...

Circeo : la serie sul massacro del Circeo arriva in tv dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin

Domani giovedì 23 novembre alle ore 10 Cgil Cisl Uil Trapani inaugurano il murales "La parità che salva la vita" all'interno dell'IISS ...

tutti i tragici eventi di questi ultimi mesi, come il terribiledi Giulia Cecchettin e il grave episodio che ha scosso il nostro territorio come l'uccisione di Marisa Leo per mano ...

L'esame del disegno di legge del governo contro la violenza alle donne si svolge in un'Aula di Palazzo Madama semideserta. Quasi vuoti gli scranni di maggioranza e opposizione. Ai banchi ...

Castellammare del Golfo, violenza sulle donne: domani incontro con gli studenti della scuola Pitrè nell’aula consiliare

Giovedì 23 novembre, alle ore 10,30, la conferenza dibattito “Non una di meno”, rivolta agli alunni delle scuole nell’aula consiliare di corso Mattarella, organizzata dall’istituto autonomo ...